Генштаб: Россия нанесла почти сто ракетных и авиаударов в сутки

Россия нанесла почти сотню ракетных и авиационных ударов по территории Украины в сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба 21 сентября.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. Также, по уточненной информации, ночью 21 сентября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 38 крылатых ракет. Всего враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чернецкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалыгино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах н.п. Берестово, Копанки и Шейковки в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купянско-Узлового, Ковшаровки Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы н.п. Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах н.п. Андреевка, Миньковка, Клещиевка и Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах н.п. Львово, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.