Зеленский в Вашингтоне встретился с министром обороны США Остином

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The New York Times.

Зеленский отправился в Пентагон после встречи с членами Конгресса. Он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Andrew Harnik/Associated Press

В рамках встречи Зеленский и первая леди возложили цветы к мемориалу погибшим в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Andrew Harnik/Associated Press

После этой встречи заявлений для прессы не планируют.

Как сообщалось, во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии президент Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

Далее Зеленский должен отправиться на встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.