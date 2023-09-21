В Пентагоне заявили, что Abrams будут в Украине в ближайшие дни и недели
Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину. Их отправка происходит по графику, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели", - заявил он.
При этом Райдер отказался сообщить детали поставки Abrams, ссылаясь на безопасность.
По его словам, встреча президента Владимира Зеленского с представителями Пентагона была "теплой".
"Было понятно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США", - сказал Райдер.
Снабжение танков Abrams в Украину
Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.
В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.
В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.