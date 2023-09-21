В Белом доме раскрыли детали новой военной помощи Украине

В администрации президента США раскрыли, что ближайший пакет помощи для Украины будет включать существенное подкрепление для ПВО, но все же не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Европейская правда.

Как сообщает NBC, об этом в комментарии сказала старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Аманда Слоут.

Она подтвердила, что президент Джо Байден объявит очередной пакет военной помощи для Украины.

"Это будет четвертый пакет, который мы объявляем за последние шесть недель, и ожидается, что там будут очень существенные объемы ПВО, что сейчас для Украины является наибольшей необходимостью", – детализировала Слоут.

Аманда Слоут сказала, что в пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина давно надеется получить.

"Сам президент Байден говорил, что вопрос ATACMS не снят с обсуждения, но это не то, что мы анонсируем сегодня", – отметила чиновница.

Она не стала комментировать, можно ли надеяться на ATACMS в следующем пакете помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне и вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.