Россияне вечером ударили по пригороду Херсона: погибла женщина
Российские военные вечером нанесли удар по пгт Зеленовка под Херсоном, в результате чего погибла женщина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Россия убила женщину в Зеленовке. Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание. Из-за обстрела дом подвергся разрушениям".
Спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину. Она получила несовместимые с жизнью травмы.