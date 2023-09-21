Госдеп: В ближайшие недели влияние РФ на экспорт зерна из Украины начнет ослабевать

В ближайшие недели влияние России на экспорт зерна из Украины через Черное море будет ослабевать по мере того, как все больше судов смогут покидать украинские порты. При этом рост цен может заставить Москву пересмотреть свой отказ от "зерновой сделки", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

По его словам, на этой неделе лидеры стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали возможность возобновления сделки, от которой Россия отказалась в июле.

Западные страны обвиняют Россию в использовании продовольствия в качестве оружия войны: она вышла из "зернового соглашения", которое помогло снизить мировые цены на продовольствие, а затем нанесла несколько авиаударов по украинским портам и зернохранилищам.

"На их расчеты будут влиять несколько факторов. Один из них заключается в том, что их рычаги влияния будут уменьшаться. Украина уже сейчас заставила несколько судов уйти и остаться в территориальных водах" , - сказал О'Брайен, говоря об отношении Москвы к Черноморской зерновой инициативе.

По его словам, вторым фактором является то, что нападения на украинские суда негативно скажутся на ценообразовании России, что приведет к повышению тарифов страховщиками и росту расходов Москвы.

"Я думаю, что в течение следующих нескольких недель факторы, которые заставили Россию поверить в то, что она выиграет от выхода из соглашения, изменятся" , - заявил представитель Госдепа.

Выход РФ из "зерновой сделки"

В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о "зерновом соглашении", несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время Bild узнала, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновой инициативе". Среди них, в частности, возврат российского госбанка в SWIFT и возврат замороженных активов РФ.

В Украине подвергли резкой критике возможные предложения генсека. В частности, в МИД подчеркнули, что такие уступки будут означать победу России.