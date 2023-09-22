Байден − Зеленскому: Америка остается преданной поддержке Украины

Президент США Джо Байден приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что Америка остаются преданной оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения, сообщает Украинская правда.

"В начале этой недели на Генеральной Ассамблее ООН я четко дал понять, что ни одна нация не может быть по-настоящему защищенной в мире, если мы не встанем на защиту свободы Украины перед лицом российской жестокости и агрессии. Вот почему мы собрали коалицию из более чем 50 стран − 50 стран, чтобы помочь Украине защитить себя. Это имеет решающее значение" , – заявил Байден.

Байден отметил, что Штаты начали процесс "формализации наших долгосрочных обязательств относительно безопасности Украины" вместе с другими лидерами G7 и другими международными партнерами, и именно поэтому они поддерживают "справедливый и длительный мир, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность".

Президент США также высоко оценил "огромную храбрость" народа Украины.