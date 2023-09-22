Байден рассказал, когда в Украину доставят первые Abrams

Президент США Джо Байден объявил о новом транше помощи Украине и отметил, что первые американские танки "Абрамс" будут доставлены в Украину уже на следующей неделе, сообщает Украинская правда.

"Сегодня (21 сентября, - ред.) я одобрил следующий транш американской помощи Украине, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового вооружения. На следующей неделе первые американские танки "Абрамс" будут доставлены в Украину.

Мы также сосредоточены на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года. Это включает предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы. А также установок-перехватчиков, которые должны защитить украинские элеваторы, больницы, школы и электростанции. Это поможет сохранить жизнь украинцев" , – сказал американский президент.

CNN отмечает, что после его слов журналист спросил Зеленского, получил ли он заверения от Конгресса относительно финансирования дополнительной помощи. Но в разговор вмешался Байден, сказав: "Я рассчитываю на благоразумие Конгресса Соединенных Штатов, потому что альтернативы нет" .

Байден также дал резкую оценку президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, ошибочно считал, что сможет уничтожить поддержку Украины за считанные месяцы.

В то же время он заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.

"Господин президент, американский народ − и демократы, и республиканцы, и семьи по всей нашей стране − понимают, что Украина борется за то, что поколения американцев также защищали и сохраняли. Это очень просто: воля, свобода и суверенитет (freedom, liberty and sovereignty − ред.)" , – заявил Байден.

Он отметил, что, помогая Украине, США думают о будущем.

"Мы стремимся построить силы, способные обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Способные сдерживать будущие угрозы суверенитету, территориальной целостности и свободе, которые происходят сейчас. Потому что то, о чем мы говорим − будущее. Будущее свободы. Америка никогда не отступится от этого. Вот почему 575 дней мы стоим с Украиной и будем продолжать стоять с вами, господин президент" , − подчеркнул Байден.

Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США и американский народ за поддержку.