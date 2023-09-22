Зеленский: Украина и США договорились о совместном производстве оружия
Украина совместно с Соединенными Штатами будет производить современное вооружение, в том числе и системы ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь", - заявил президент Украины.
По его словам, сотрудничество сможет обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места. Отмечается, что Украина сможет производить, в частности, ПВО.
"Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты", - добавил глава государства.