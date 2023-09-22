В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников на Крым и Краснодарский край
Российские оккупанты заявили, что якобы сбили украинские беспилотники, которые пытались атаковать Крым и Краснодарский край ночью 22 сентября, сообщает Украинская правда.
"Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Сообщается, что ПВО якобы уничтожила два "украинских беспилотника" над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.