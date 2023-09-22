США объявили о новом пакете помощи: что получит Украина
Соединенные Штаты передадут Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.
По его словам, Соединенные Штаты предоставят Украине 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов в виде вооружений и оборудования.
Согласно сообщению Минобороны США, этот пакет включает:
- ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
- 59 легких тактических машин;
- боеприпасы для обезвреживания препятствий;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Как заявил Блинкен, новая помощь призвана помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны РФ сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины.