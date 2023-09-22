Эрдоган: Турция продолжит сотрудничать с Москвой в "позитивном ключе"
Турция в дальнейшем намерена продолжать сотрудничать с Российской Федерацией в положительном ключе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Сейчас нельзя игнорировать такую страну. Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном ключе", - заявил Эрдоган.
Президент Турции также заявил, что не может позволить себе согласиться негативным отношением мировых лидеров к президенту РФ Владимиру Путину из-за вторжения в Украину.
"И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение верным. Потому что Россия – не обычная страна", - добавил он.
В последние недели Турция, в частности, ведет переговоры с мировыми лидерами о содействии в страховании российского экспорта продовольствия и удобрений.