Эрдоган: Турция продолжит сотрудничать с Москвой в "позитивном ключе"

Турция в дальнейшем намерена продолжать сотрудничать с Российской Федерацией в положительном ключе.﻿ Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Сейчас нельзя игнорировать такую страну. Мы продолжим наши отношения с Россией в положительном ключе" , - заявил Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что не может позволить себе согласиться негативным отношением мировых лидеров к президенту РФ Владимиру Путину из-за вторжения в Украину.

"И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение верным. Потому что Россия – не обычная страна" , - добавил он.

В последние недели Турция, в частности, ведет переговоры с мировыми лидерами о содействии в страховании российского экспорта продовольствия и удобрений.