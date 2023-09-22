ВСУ отразили атаки россиян под Роботино и Бахмутом – Генштаб

Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе Григорьевки и Андреевки на Бахмутском направлении, а также в районах Малой Токмачки и Роботино на Запорожском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 22 сентября.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам.

Авиационные удары потерпели Гремяч Черниговской области; Дегтярное Сумской области; Огурцово, Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Невское Луганской области; Диброва, Андреевка, Миньковка, Клещиевка, Северное, Архангельское, Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Львов, Ольговка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по станциям РЭБ противника. Также украинские защитники уничтожили 1 вражеский ударный БПЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.