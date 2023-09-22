Украинские военные уничтожили еще около 500 окупантов и 40 артсистем – Генштаб
За сутки украинские военные ликвидировали около 480 окупантов, а также уничтожили 40 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 6 танков и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 274 950 (+480) человек,
- танков – 4644 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 8891 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 6177 (+40) ед,
- РСЗО – 785 (+4) ед,
- средств ПВО – 528 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8),
- крылатых ракет – 1517 (+38),
- кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
- специальной техники – 912 (+1).