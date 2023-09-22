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Украинские военные уничтожили еще около 500 окупантов и 40 артсистем – Генштаб

Украинские военные уничтожили еще около 500 окупантов и 40 артсистем – Генштаб
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

За сутки украинские военные ликвидировали около 480 окупантов, а также уничтожили 40 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 6 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 274 950 (+480) человек,
  • танков – 4644 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 8891 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 6177 (+40) ед,
  • РСЗО – 785 (+4) ед,
  • средств ПВО – 528 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4858 (+8),
  • крылатых ракет – 1517 (+38),
  • кораблей / катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
  • специальной техники – 912 (+1).

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