После США Зеленский прибыл с визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах. Об этом информирует офис премьер-министра Канады, сообщает Европейская правда.

Как говорится в сообщении, украинский лидер посетит Канаду с 21 по 22 сентября 2023 года. В Оттаве он встретится с премьер-министром Джастином Трюдо.

Глава правительства подтвердит постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку Канады и поддержку развития Украины во время захватнической войны РФ, отметили в офисе премьера.

Лидеры примут участие в церемонии подписания соглашения, которое продолжит укрепление экономических связей между нашими странами. Президент Зеленский также выступит с речью в парламенте.

Впоследствии Трюдо и Зеленский поедут в Торонто, где встретятся с канадскими бизнес-лидерами для усиления инвестиции частного сектора в будущее Украины. Затем премьер-министр и президент примут участие в мероприятии с канадцами, в частности с украинско-канадской общиной.