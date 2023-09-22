Глава МИД Польши: Политика Украины – оскорбительная и вредная

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с Россией, которые появились в последние дни в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества, сообщает Европейская правда.

"Они ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального" , – заявил Рау.

Он сказал, что в тех же домах, где поляки спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы, "сегодня мы удивляемся, как поляки и русские могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам".

"На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, который пытался подчинить нас, то ли в 1939 году в Польше, то ли в 2022 году в Украине, с помощью изнасилований, грабежей, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи" , – заявил Рау.

Именно поэтому, отметил глава МИД Польши, "мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной, но, прежде всего, оскорбительной".

"Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять" , – сказал Рау.

Он заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".