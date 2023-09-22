Запрет экспорта топлива из России поднял цены в Азии – СМИ

Цены на дизельное топливо в Азии выросли после неожиданного российского запрета на экспорт. ﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что запрет РФ на экспорт дизельного топлива, похоже, усилит дефицит на мировых рынках топлива, поскольку спрос будет расти в зимние месяцы.

В Азии дополнительная сложность заключается в том, что восстановление китайской авиации также набирает темпы, повышая потребление авиационного топлива - продукта со свойствами, подобными дизельному.

"Многое будет зависеть от того, как долго Россия будет сохранять запрет на экспорт топлива" , - сказал аналитик Банка Содружества Австралии Вивек Дхар.

Соответственно в пятницу цены на дизельное топливо выросли на 3,4% до 30,21 доллара за баррель. Однако данная цена значительно ниже августовского пика 34 долл за баррель, что является наибольшим показателем с января.

"Непосредственное влияние будет смягчено тем, что Россия позволит экспортировать топливные грузы, если они уже приняты к отправке Российскими железными дорогами или имеют погрузочные документы для морской транспортировки" , - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что РФ не сообщила временные рамки, в течение которого будет действовать запрет на экспорт дизельного топлива, а также дополнительный запрет на поставки бензина, есть распространенные ожидания, что он будет коротким.