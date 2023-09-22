Семья главного разведчика РФ продает крупы в страны НАТО – СМИ

Семья директор Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина торгует со странами НАТО агропродукцией.﻿ Об этом сообщает The Insider, сообщает Экономическая правда.

Нарышкин – один из самых ожесточенных антизападников в руководстве РФ. Однако все это не мешает его семье не только наслаждаться отдыхом на Западе, но торговать со странами НАТО, продавая им агропродукцию. Среди главных контрагентов его семьи – "Ашан".

Отмечается, что сам Нарышкин попал под санкции, но бизнес записан его родственниками. Один из главных бизнес-активов семьи Нарышкина – поставщик круп "Агро-Альянс". Ранее доля в этом предприятии имела дочь главы СВР Вероника Нарышкина, а в прошлом году ее переписали на невестку главного разведчика РФ Светлану Нарышкину.

В прошлом году оборот ООО "Агро-Альянс", в котором семья Нарышкина контролирует 27,15%, составила 19,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 396 млн. Компания торгует рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями, макаронами и т.д.

Свою продукцию фирма Нарышкина поставляет в крупные торговые сети. Например, в Ашане и продает крупы в российские колонии и тюрем, зарабатывая на этом десятки миллионов. Только с начала этого года компания заключила 8 контрактов на поставку пшена и ячменя с учреждениями ФСИН Якутии, Кузбасса, Приморского края, Новосибирской и Мурманской областей.

Но внутренним рынком компания не ограничивается и отправляет крупы и на экспорт: в США, Канаду, Евросоюз, Израиль и другие страны.

Так, крупы от Нарышкина закупают две фирмы из Нью-Йорка: Zenith Foods LLC и Krasnyi Oktyabr Inc. В США "Агро-Альянс" только за прошлый год отправил более 113 тонн продуктов.

Канадский партнер семьи главы российской разведки - East-West Foods Distribution Inc, в прошлом году закупивший у "Агро-Альянса" более 51 тонны круп. В Германии с фирмой Нарышкина работает Posylka.de GmbH, в Грузии – ООО "Мзиури", в Израиле – Kogan Petr Kappi.