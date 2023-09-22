В Байдене видят решительную поддержку помощи Украине в Конгрессе

Администрация президента США убеждена в твердой поддержке оказания помощи Украине со стороны Конгресса. Об этом в интервью CNN заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

По его словам, оппоненты поддержки Украины, особенно среди республиканцев в Палате представителей, не представляют большинство своей партии.

"Поэтому мы будем продолжать (помогать Киеву)" , – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент Байден был благодарен за информацию с поля боя от своего украинского коллеги. Он также отверг беспокойство относительно того, что объявленная сумма помощи в 325 млн долларов не включает дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просил Киев.