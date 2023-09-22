В Байдене видят решительную поддержку помощи Украине в Конгрессе
Администрация президента США убеждена в твердой поддержке оказания помощи Украине со стороны Конгресса. Об этом в интервью CNN заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.
По его словам, оппоненты поддержки Украины, особенно среди республиканцев в Палате представителей, не представляют большинство своей партии.
"Поэтому мы будем продолжать (помогать Киеву)", – подчеркнул Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что президент Байден был благодарен за информацию с поля боя от своего украинского коллеги. Он также отверг беспокойство относительно того, что объявленная сумма помощи в 325 млн долларов не включает дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просил Киев.
"Вы сами слышали, как президент Зеленский сказал, что этот пакет – это именно то, что нужно украинским войскам. Мы не собираемся ничего воспринимать как должное, мы будем продолжать говорить с ним об этом (ATACMS) и в дальнейшем", – сказал Кирби.