Еще одно судно с зерном вышло из украинского порта – Кубраков

Из украинского порта временным коридором вышло еще одно судно с зерном. Это уже второе судно, которому удалось прорвать российскую блокаду Черного моря. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Укринформ.

"Второй корабль загружен украинским зерном вышел из порта Черноморск на фоне того, как Киев бросает вызов морской блокаде" , - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса отслеживания движения судов, собранных Bloomberg, судно Aroyat указало Египет как пункт назначения. Это судно следует за другим судном – Resilient Africa, уже прошедшим через Босфор после загрузки зерном в Черноморске.

Эти суда прибыли в Черноморск на выходных.

Допо﻿лнено. Министр развития общин и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил﻿, что судно AROYAT покинуло порт Черноморская из 17,6 тыс тонн украинской пшеницы для Египта.

"Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов на вход в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии" , – отметил он.

Украина 10 августа причитала новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины. Эти маршруты используются в первую очередь для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.