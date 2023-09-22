Вучич сравнил нападение РФ на Украину с бомбардировками Югославии

Президент РФ Владимир Путин использовал те же нарративы и объяснения для нападения на Украину, как и страны НАТО в начале военной операции против Югославии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время всеобщих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Впервые, беспрецедентно в мировой истории, самые мощные 19 стран приняли решение, без привлечения Совета Безопасности ООН, повторяю, без какого-либо решения Совета Безопасности ООН, грубо напасть и наказать суверенную страну на европейской земле, как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу (военная операция стран НАТО против Югославии в 1999 г. – ред.).

Они не смеялись вслух, когда российский президент использовал те же слова, оправдывая свое нападение на Украину. Они забыли, что сами использовали тот же нарратив, те же слова и те же объяснения" , - сказал он.

Вучич заявил, что Сербия "поддерживает и будет поддерживать" территориальную целостность Украины, "потому что мы не меняем свою политику и принципы, несмотря на многовековую традиционную дружбу с Российской Федерацией".