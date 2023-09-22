Monobank запустил сервис программных РРО для бизнеса

Monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) "check by mono" для физлиц-предпринимателей.﻿ Об этом говорится в сообщении "Универсал Банка", на базе которого работает monobank, сообщает Экономическая правда.

Стоимость одного кассового аппарата будет составлять 180 грн/мес. За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составляет 1,3%, а с иностранных - 2%.

Отмечается. что "check by mono" дает возможность выдачи фискальных чеков, дистанционного управления, ведения системы учета товаров и услуг, а также отчетов и аналитики, а его интерфейс предусматривает вебкабинет и мобильное приложение.

Пользователь сможет выбрать способ приема оплат: классический POS-терминал, tap to mono - терминал в смартфоне, QR-код или интернет-эквайринг.