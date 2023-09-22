Россияне за сутки атаковали 10 областей Украины – данные ОВА

Российская армия на протяжении суток совершила атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 22 сентября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил семь обстрелов, раздались 33 взрыва. Войска РФ из минометов, артиллерии, неуправляемых авиационных ракет атаковали общины Черниговского и Новгород-Северского районов. В Новгород-Северской общине горело хозяйственное здание.

В Сумской области утром в пятницу россияне из минометов обстреляли Хотинскую общину. Зафиксировано 13 взрывов. Вчера в течение дня враг совершил 29 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Глуховская, Свеская, Новослободская общины.

В Краснопольской общине в результате артобстрела повреждены три частных дома, ЛЭП, газопровод низкого давления, автомобиль. В Юнаковской общине из-за артиллерийских обстрелов повреждены два частных хозяйственных сооружения.

В Днепропетровской области ночью враг из тяжелой артиллерии избивал по Никополю, Красногригоревской, Покровской и Мировской общинам. Повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач. Вчера утром агрессоры сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец.

В Криворожском районе по Грушевской общине враг бил из тяжелой артиллерии. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль, газопровод, линия электропередач, солнечные панели.

В Запорожской области зафиксировано 86 ударов по 22 населенным пунктам. Россияне обстреляли из РСЗО Новодаровку, Полтавку и Красное, атаковали БПЛА Железнодорожное, Новодаровку и Степное, шесть авиаснарядов сбросили на Орехов, Белогорье и Роботино. Зафиксировано 74 артиллерийских удара по Гуляйполю, Железнодорожному, Волшебному, Ольговскому, Малиновке, Полтавке, Левадному, Каменскому, Павловке, Пятихатках и Приморскому.

В результате артобстрела Орехова ранена 75-летняя женщина. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

В Харьковской области ночью в результате обстрела Волчанского Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар. Артиллерийские и минометные обстрелы получили Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Огурцово Чугуевского района, Копанка, Шейковка Изюмского района, Берестово, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Купянск-Узловой, Кившаров.

В Луганской области за сутки в Невском зафиксировано 70 взрывов в результате российских обстрелов. Разрушен по меньшей мере один дом. Враг бил по деревне из артиллерии и авиации. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка. За сутки российская армия произвела 141 обстрел Луганщины, выпустила 532 снаряда.

Донецкую область захватчики обстреляли 35 раз. Под огнем оказались Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Родинское, Торецк, Острое, Курдюмовка, села Дружба, Константиновка, Молодецкое, Предтечино, Новопокровское, Новоселовка Первая, Петропавловка, Прогресс, Урожайное, Зеленая Роща.

Поврежден 21 жилой дом (из них 14 многоквартирных), два служебных автомобиля, три частных автомобиля, трубопровод водоснабжения, корпус тубдиспансера, хозяйственная постройка, корпус больницы, здание КП "Вода Донбасса", цех Авдеевского коксохимзавода, трансформатор, два гаража. За сутки в Донецкой области 21 человек получил ранения.

В Николаевской области обломки сбитой силами противовоздушной обороны вражеской цели повредили три жилых дома, гараж и хозяйственное сооружение. Незначительные телесные повреждения получили две женщины, они получили медицинскую помощь на месте. Вчера артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Днем артиллерийских обстрелов подверглось село Солончаки Куцурубской общины, горели сухая трава и кустарники.

В Одесской области вчера под вечер российские войска атаковали Белгород-Днестровский район ракетами, попали в рекреационную инфраструктуру.

По Херсонской области враг совершил 82 обстрела, выпустил 383 снаряда, из них по Херсону - 5 обстрелов (28 снарядов). В результате атаки села Кизомис Белозерской общины зажигательными боеприпасами сгорели три частных дома и хозяйственные постройки. Из-за артиллерийских обстрелов села Понятовка погиб 58-летний мужчина.

Россияне в очередной раз ударили по авиации по Бериславскому району, выпустили управляемые авиабомбы по селу Львове. Погибла 63-летняя женщина. В результате обстрелов Белозерки погиб 49-летний мужчина, две женщины получили ранения. Захватчики били по селу Зеленовка из артиллерии. Под завалами погибла 63-летняя женщина. Враг попал по жилой застройке Казацкого. Травмированный местный житель 76 лет.