Зеленский про ATACMS: Украина работает, настанет момент – получим

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением дальнобойных вооружений от союзников. Об этом он заявил во время диалога с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает Лига.net.

По его словам, результаты работы будут "заметны через определенное время".

Он отметил, что на переговорах с американскими конгрессменами обсуждались планы Украины и необходимая помощь.

Насчет перспектив передачи ракет ATACMS Зеленский заявил, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины в принципе.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим" , — подчеркнул глава государства.

ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км.

Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.