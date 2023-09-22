Starlink для ВСУ: в Пентагоне заявили о заключении контракта с Маском

В министерстве обороны США заявили, что заключили контракт с компанией Starlink миллиардера Илона Маска для помощи Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Лига.net.

По его словам, контракт со Starlink заключается для поддержки Украины.

"По соображениям безопасности операций из-за критического характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг" , — сказал Райдер.

Он отметил, что конечная цель контракта — обеспечение Сил обороны необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

12 сентября сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения по отключению Starlink вокруг Крыма. По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".