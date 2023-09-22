Под Клещеевкой идут тяжелые бои в районе железной дороги – спикер ВСУ

В районе Клищиевки продолжаются тяжелые бои, в частности, вблизи железной дороги, по которой происходит поставка российских сил. Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. Однако и мы сейчас пытаемся закрепиться, чтобы полностью уже отразить у окупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша" , – сказал Евлаш.

Ранее Евлаш заявлял, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут – Горловка, по которой силы РФ получают поставки. Огневой контроль "значительно усложнило логистику российских войск", говорил он.

Увольнение Клищиевки и Андреевки приблизило украинские войска к одному из основных путей поставки в Бахмут, сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

"Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных путей поставки в Бахмут с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожный путь, который пролегает вдоль насыпи между Клищиевкой и Т 05-13, создавая препятствие, которое легко защитить" , – говорится в сообщении.

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