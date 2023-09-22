Президент Румынии: Падение российских беспилотников – это реальная проблема

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал реальной проблемой падение дронов РФ на территории его страны во время атак на дунайские порты Украины. Об этом он заявил на мероприятии Всемирного форума лидеров в Колумбийском университете в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.

По его словам, хотя российские атаки беспилотниками не направлены против Румынии, ситуация неприемлема.

"Дроны атакуют не Румынию, но то, что их части падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую необходимо решить. Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не считаются" , – отметил Йоханнис.

Он напомнил, что Россия атакует порты на украинском побережье, чтобы сделать невозможным транзит зерна, а также назвал эти атаки военными преступлениями.

Президент Румынии также сказал, что люди, которые живут на румынском берегу Дуная вблизи районов, пострадавших от атак, боятся, но понимают важность поддержки Украины.