Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС – Шмыгаль

Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от Европейского союза. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 13,5 млрд евро, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Общая поддержка Евросоюзом Украина достигла около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину" , - написал он.

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.