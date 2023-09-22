Дуда заявил о готовности к "дружеским" переговорам с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов как "друзья" говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы разрешить "сложные ситуации" между их странами, сообщает Радио Свобода.

Ссылаясь на слова Зеленского во время Генеральной ассамблеи ООН о том, что "некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре", Дуда сказал польскому каналу TVN24, что хотя его украинский коллега не упоминал конкретно Польшу, "намек был, и мы все это поняли".

Отвечая на вопрос, расстроен ли комментарием Зеленского, Дуда ответил, что "возможно, расстроен - это слишком сильное слово".

"Я был раздражен, я бы так сказал. Я говорю так: "давайте сохранять покой, пожалуйста, не поднимайте температуру, потому что это спор, касающийся небольшой части наших отношений. Давайте не позволим, чтобы это повлияло в целом, потому что этому нет никакого оправдания, и от этого выиграют только другие" , – сказал Дуда.

20 сентября Варшава вызвала украинского посла, чтобы передать протест из-за выступления украинского президента Владимира Зеленского в ООН.

"С начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала наши черноморские и азовские морские порты. Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников… Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов.

Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера" , – заявил тогда Зеленский.

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