"Укрэнерго" восстановило работу энергообъекта, поврежденного вчера обстрелом РФ

НЭК "Укрэнерго" восстановило работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной вражеской ракетной атаки по Украине утром 21 сентября, сообщает Экономическая правда.

В то же время, последствия данного повреждения для потребителей были незначительны.

"Возобновлена работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября. Вчера утром зафиксировано краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине" , – сообщило НЭК "Укрэнерго".

Также сообщается, что в настоящее время из-за боевых действий и по другим причинам в стране остаются обесточенными 411 населенных пунктов.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения сетей в прифронтовых районах Донетчины, Днепропетровщины, Харьковщины, Херсонщины. Восстановление питания происходит в ситуации безопасности и с разрешения военных" , – отметили в компании.

21 сентября для сбалансирования энергосистемы уже традиционно для сентября этого года ограничивалась работа по генерации с ВИЭ с 12:15 до 13:20 с максимальной мощностью в отдельные часы 300 МВт.

По данным "Укрэнерго", в пятницу идет импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 562 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

"Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем – 4 807 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт" , – проинформировали в НЭК.

Напомним, в результате утреннего вражеского массированного ракетного удара по Украине 21 сентября были зафиксированы попадания в энергетическую инфраструктуру, в частности в одной из областей повреждена подстанция 330 кВ, а в Киевской области – воздушная линия 110 кВ.