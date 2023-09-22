Зеленский: Украина избрала юридический путь разрешения спора с Польшей

Владимир Зеленский заявил, что Украина избрала юридический путь для разрешения зернового конфликта с Польшей. Об этом он сказал в ходе общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает Freedom.

По его словам, была назначена точная дата, когда ряд стран Евросоюза снимут ограничения на импорт украинского зерна — 15 сентября. Но поскольку этого не произошло, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию.

По его словам, от этой блокады страдала только Украина, никто более.

“Я, как президент, при всей любви к нашим польским друзьям, должен быть честным и защищать интересы Украины. Несколько месяцев экономических потерь просчитаны — это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже, нежели те месяцы, что были. От этой блокады страдала только Украина, никто более” , — сказал глава Украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что, невзирая на политику, была дата и договоренность. И нынешнее решение Украины направлено на то, чтобы получить сугубо экономические компенсации.