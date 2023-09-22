Дуда о зерновом споре: Существенно не повлияет на отношения с Украиной
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит в то, что спор об импорте агропродукции существенно повлияет на отношения между Варшавой и Киевом, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал во время выступления на Конгрессе общего будущего за восстановление Украины.
"Для меня сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеют историческое измерение. Это не просто какое-то событие", – отметил Дуда.
Он подчеркнул, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине – это "большой капитал между нашими странами и народами", который не может разрушить юридический спор.
"Я не сомневаюсь, что спор относительно поставок зерна является лишь фрагментом всех польско-украинских отношений. И я не верю, что в нормальных условиях он может существенно на них повлиять. Это просто вопрос, который мы должны между собой решить", – добавил польский президент.