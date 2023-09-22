В Дании признали дефекты в танках Leopard 1, передавших Украине – СМИ

В 12 из 20 танков Leopard 1A5, которые были переданы Украине, обнаружили дефекты, говорится в пояснительной записке министра обороны Дании Трольса Лунда Поульсена, Об этом пишет датское издание TV2, сообщает Европейская правда.

Поульсен признает проблемы с 10 переданными танками, которые уже находятся в Украине. В его записке отмечается, что эти дефекты уже устраняются украинской стороной.

Также министр сообщил, что еще 10 танков Leopard 1A5 сейчас находятся в Польше. Сообщается, что два из этих танков имеют серьезные дефекты.

Ранее немецкое издание Spiegel выяснило, что Украина отказалась принимать партию из 10 танков Leopard 1A5 от Германии, заявив, что они нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет.