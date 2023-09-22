Грузия отказывает российской авиакомпании в полетах из-за санкций

В Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что уже дважды отказали авиакомпании "Россия", которая обращалась с заявками на полеты, сообщает Новости-Грузия.

Первый отказ был еще 16 мая, рейсу Москва-Тбилиси-Москва. Второй отказ – на днях, 14 сентября, по рейсам Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.

Причина – нахождение авиакомпании в черном списке ЕС.

Несмотря на это, на сайте московского аэропорта "Шереметьево" упорно появляется информация о запуске "Россией" рейсов в Тбилиси с 14 октября и даже два раза в сутки. В компании заявляют, что все еще рассчитывают на положительный ответ.