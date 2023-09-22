Лукашенко сокрушается из-за атак беспилотников на Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко думает, как противостоять, в частности, атакам российскую территорию, но для этого нужно сотни миллионов рублей, сообщает Украинская правда.

Такое заявление Лукашенко сделал на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства

"А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Самый тяжелый, новый вопрос. Вот эти вагнеровцы сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война.