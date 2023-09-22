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В Воздушных силах прокомментировали удар по Севастополю: Мы же обещали, что "продолжение следует"

В Воздушных силах прокомментировали удар по Севастополю: Мы же обещали, что "продолжение следует"
Фото: t.me/war_monitor

На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов Воздушных сил, сообщает Украинская правда.

"Мы же обещали, что "продолжение следует..." Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных сил!", – написал Олещук в Telegram.
"Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", – добавил командующий.

Генерал-лейтенант напомнил, что Севастополь - город Военно-морских сил ВСУ.

Это сообщение является ответом на предыдущий пост от 13 сентября в котором Олещук намекал на использование ракет Storm Shadow по Севастополю.

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