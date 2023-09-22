В Воздушных силах прокомментировали удар по Севастополю: Мы же обещали, что "продолжение следует"
На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов Воздушных сил, сообщает Украинская правда.
"Мы же обещали, что "продолжение следует..." Поэтому пока оккупанты оправляются в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор звучат сигналы воздушной тревоги, еще раз поблагодарю летчиков Воздушных сил!", – написал Олещук в Telegram.
"Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", – добавил командующий.
Генерал-лейтенант напомнил, что Севастополь - город Военно-морских сил ВСУ.
Это сообщение является ответом на предыдущий пост от 13 сентября в котором Олещук намекал на использование ракет Storm Shadow по Севастополю.