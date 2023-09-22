Визит в Канаду: Зеленский анонсировал встречи и подписание документов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запланированных встречах и подписании документов во время визита в Канаду.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

В частности, Зеленский встретится с канадским премьером Джастином Трюдо, главными темами будут оборонное сотрудничество и реализация "Формулы мира". Также президент анонсировал подписание "важных двусторонних документов, которые усилят наши экономические связи".

В ходе визита Зеленский встретится с Генерал-губернатором Канады, а также выступит в парламенте, пообщается с парламентариями и канадской общественностью – представителями бизнеса, лидерами мнений, украинским обществом.