Визит в Канаду: Зеленский анонсировал встречи и подписание документов
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запланированных встречах и подписании документов во время визита в Канаду.
Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.
В частности, Зеленский встретится с канадским премьером Джастином Трюдо, главными темами будут оборонное сотрудничество и реализация "Формулы мира". Также президент анонсировал подписание "важных двусторонних документов, которые усилят наши экономические связи".
В ходе визита Зеленский встретится с Генерал-губернатором Канады, а также выступит в парламенте, пообщается с парламентариями и канадской общественностью – представителями бизнеса, лидерами мнений, украинским обществом.
"Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", – отметил Зеленский.