Bloomberg: РФ почти удвоит военные расходы в 2024 году

Россия планирует масштабное увеличение военных расходов в следующем году. Расходы составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно проектам бюджетных планов, с которыми ознакомилось агентство, секретные военные расходы почти удвоятся, поскольку Кремль продолжает пытаться избежать пристального внимания к последствиям войны.

Как отмечает Bloomberg, эволюция российского военного бюджета показывает, что приоритеты правительства меняются на фоне боевых действий, которые влекут за собой тяжелые финансовые затраты, конца которым не видно. Планируется, что в следующем году военные расходы превысят социальные расходы, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте и в то время, когда экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Согласно проекту предложений, который правительство обсудит в пятницу, военные расходы вырастут до 10,8 триллиона рублей (112 млрд долларов) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей в этом году. Прогнозируемый военный бюджет будет утроен по сравнению с 3,6 триллионами рублей, выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как Путин начал вторжение в феврале 2022 года.

Секретные расходы

Засекреченные расходы вырастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн в 2023 году. Это составит 30% от общего объема расходов бюджета, что вдвое увеличит секретную долю с рекордно низкого уровня в 14,9% в 2021 году.

Расходы на социальную политику в 2024 году планируется достичь 7,5 трлн рублей против 6,5 трлн в 2023 году. В проекте бюджета общие расходы в 2024 году прогнозируются на уровне 36,6 трлн рублей, что на 15% больше, чем в этом году.

Несмотря на резкое увеличение военных расходов и влияние санкций, правительство ожидает, что доходы составят более 35 триллионов рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит сократится вдвое до 0,9% ВВП в 2024 году с 1,8% в этом году. Ожидается, что дефицит продолжит сокращаться до 0,4% ВВП в 2025 году.

Ожидается, что доходы от нефти и газа также вырастут почти на четверть в следующем году до 11,5 трлн рублей в 2024 году.