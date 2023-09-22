Гуменюк: У Керченского пролива россияне хоронят свои корабли между гражданскими судами

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные у Керченского пролива создали буферную зону, чтобы скрыть свои корабли, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире Единых новостей заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются маневрировать в акватории Черного моря, чтобы найти более или менее безопасное место для базирования кораблей Черноморского флота РФ, ведь в крымских бухтах им уже не спокойно.

Сейчас корабельная группировка россиян насчитывает 10 единиц: девять кораблей в Черном и один корабль в Азовском море. Ракетоносители в последнее время на боевом дежурстве появляются редко.

Однако россияне ввели в состав своей корабельной группировки малый ракетоноситель, который может нести до восьми ракет. Но этот корабль еще ни одного пуска не совершил.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что российские военные пытаются прятать свои корабли среди гражданских судов. Таким образом, оккупанты себя защищают.

"Тот самый смотровой райончик, который они образовали неподалеку от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством" , — сказала спикер.

Как сообщалось, Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что утром 20 сентября украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя.