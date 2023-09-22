Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможность членства Украины в Евросоюзе и ее споры между восточноевропейскими странами, которые могут этому помешать, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Отвечая на вопрос, станут ли споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС, Боррель сказал:

"Мы знаем, что это не так".

Европейский дипломат отметил, что путь Украины в ЕС будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, должна еще провести много реформ, а также "сейчас Украина, будучи членом Европейского Союза, была бы единственной страной, которая была бы чистым бенефициаром".

Как следствие, и Украине, и ЕС нужно будет провести длительный процесс реформ, добавил он.

В то же время, по словам Борреля, членство Украины будет означать конец того, что он назвал "сонной сиестой" относительно расширения ЕС.

"В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", – сказал он.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.