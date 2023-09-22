Избиение в ТЦК в Самборе: у военкома нашли подозрительных активов на 4,4 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на более 4,4 млн грн. Именно здесь в течение недели удерживали, избивали и угрожали гражданскому мужчине из Харьковщины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

Военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено "за счет сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере $42 тысячи".

Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Материалы по военкома переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

Напомним, днем 19 сентября в соцсетях появился ряд видеозаписей, на которых мужчина в военной форме бьет мужчину в гражданском. Пострадавший заявлял, что он из Харькова, а в помещении ТЦК его незаконно содержат уже шестые сутки. Он публиковал видео после избиения и просил помощи.

Держа пистолет, военный угрожал человеку в штатском, что того "кинут в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, скрыто снимавшему этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а затем добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще по меньшей мере двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.

ГБР задержало и сообщило о подозрению заместителю начальника военкомата в городе Самбор во Львовской области и военного-водителя.