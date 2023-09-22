Прокуратура Парижа хочет судить Марин Ле Пен за растрату средств ЕС

Парижская прокуратура в пятницу заявила о намерениях привлечь к суду бывшего лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и почти три десятка ее соратников по обвинению в нецелевом использовании средств ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AFP.

Дело против Ле Пен и ее соратников тянется еще с 2015 года, когда она была депутатом Европейского парламента, и связано с подозрениями в нецелевом использовании средств ЕС на оплату труда несуществующих помощников.

Парижские прокуроры утверждают, что с 2004 года евродепутаты "Национального фронта" (прежнее название партии), в частности Ле Пен и ее отец, участвовали в схеме фиктивного трудоустройства помощников.

Таким образом, по оценкам Европарламента, фигуранты присвоили 6,8 миллиона евро в период с 2009 по 2017 годы.

В целом прокуроры Парижа требуют судить 11 евродепутатов, 12 их помощников и еще четырех сотрудников "Национального объединения", а саму партию обвиняют в сокрытии правонарушений.

В случае доказательства вины и Ле Пен, и остальным фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере, вдвое превышающем сумму разворованных средств.

Кроме того, саму Ле Пен суд может лишить права занимать должности на срок до 10 лет, что поставит под угрозу ее планы в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.