Чехия обсуждает возможность обучать украинцев на Gripen на своей территории

Чехия сейчас ведет переговоры с Швецией о возможности провести обучение для украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова во время открытой дискуссии в Праге, сообщает Radio Prague International.

Она также сообщила, что Минобороны Чехии представило для межведомственного обсуждения проект нового мандата на обучение в стране украинских военных.

Весной и в начале лета на полигоне Либава в Оломоуце тренировались около 2000 украинских военнослужащих. Согласно ранее принятому решению правительства, была поставлена цель подготовить до конца 2023 года на территории Чехии около 4000 украинских военных.

Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, поставками оружия.

"Наша техника [переданная Украине] была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих", – сказала министр, уточнив, что для этой техники нет запасных частей и боеприпасов.

На вооружении Чехии находится эскадрилья из 14 истребителей Gripen.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что украинские пилоты завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.

Однако впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.

Недавно СМИ сообщили, что правительство Швеции может дать поручение Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.