Глава Еврокомиссии: Украина будет в ЕС, а когда именно – зависит от реформ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила поддержку вступления Украины в Европейский Союз, но выразила предостережение относительно того, когда именно это произойдет, сообщает Европейская правда.

Об этом фон дер Ляйен сказала в интервью The Washington Post.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину "все меняет", и "половинчатых позиций" относительно членства Киева в ЕС больше не может быть.

"Если вы хотите присоединиться к Европейскому Союзу, есть реформы, которые страна должна провести: иметь законодательство по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Это глубокие структурные реформы для любой страны-кандидата, что является достаточно сложной задачей", – отметила она.

Фон дер Ляйен отказалась прогнозировать, когда Украина станет членом ЕС, сказав, что это "зависит от того, когда страна будет готова к вступлению".

"Конечно, есть критерии по судебной системе, верховенству права и экономической готовности. Существует целый набор критериев, которые необходимо выполнить, чтобы иметь возможность присоединиться к единому рынку и Европейскому Союзу", – пояснила глава ЕК.

"Я не могу назвать никаких сроков. Как я уже сказала, это зависит от скорости реформ", – добавила она.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше