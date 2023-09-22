В нескольких районах Одессы завтра отключат свет: что известно
Завтра, 23 сентября, в нескольких районах Одессы отключат свет. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Завтра с 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", - сообщили в компании.
По их данным, плановое отключение состоится в:
- Приморском,
- Хаджибейском,
- и Пересыпском районах города.
" ДТЭК обеспечит светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно сделать", - добавили в компании.
Свет в Одессе
В Одессе и области периодически возникают проблемы с электроэнергией. Обычно они связаны с ремонтными работами или российскими обстрелами.
Так, 6 сентября из-за атаки дронов по Одесской области жители Килии частично остались без света.
А 19 августа в Одесском районе отключали свет из-за ремонтных работ.