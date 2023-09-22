Премьер Румынии приедет в Киев для окончательной договоренности по зерну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приедет в Киев для окончательной договоренности относительно дальнейшего экспорта украинского зерна в Румынию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Digi24.

Чолаку объявил, что вместе с несколькими министрами отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

"Думаю, мы завершим все дискуссии по экспорту на территорию Румынии", – отметил премьер.

Он добавил, что регулярно общается на эту тему с украинским визави Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией, и так же постоянно происходит диалог между министрами по вопросам сельского хозяйства и министрами экономики.

Дату приезда Чолаку не раскрывают, очевидно, из соображений безопасности.

Ранее на этой неделе президент Клаус Йоханнис заявил, что предварительно решение наработали и с задуманной системой разрешений румынские фермеры не пострадают от того, что украинское зерно будет попадать на внутренний рынок.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии Марией Габриэль, они обсудили транзит украинской агропродукции и экспорт в страны, через которые направляется транзит. Клаус Йоханнис тогда заявил, что им удалось найти решение по обоим вопросам, и проблему с импортом можно снять путем создания двусторонней системы разрешений.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, которые испытали резкий рост импорта украинского зерна после вторжения России в Украину.

Это вызвало протесты фермеров, что привело к тому, что ЕС одобрил ограничения на импорт украинского зерна до 15 сентября, при этом разрешив транзит зерна в другие страны.

После этого вместо ограничения на импорт в ЕС Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.