СМИ: Канада передаст Украине танки и объявит о новых санкциях против РФ

Во время визита президента Владимира Зеленского Канада объявит о новых санкциях против России из-за агрессии против Украины, а также о новом пакете военной помощи на сумму 482,6 миллиона долларов США, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно телеканалу CTV News.

По данным СМИ, в новый пакет военной помощи стоимостью 650 миллионов канадских долларов войдут дополнительные танки Leopard 2, но их количество не уточняется.

Также утверждается, что Оттава введет новые санкции против России, но детали СМИ не сообщают.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада предоставила почти 7,3 миллиарда долларов США военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Канадское правительство также ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тысяч украинцев у себя.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады, как ожидается, обсудят оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество. Позже в пятницу, по сообщениям канадских СМИ, Зеленский выступит перед законодателями Канады.