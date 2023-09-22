Стефанишина назвала главные препятствия на пути начала переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть прежде всего от политических шагов государств-членов, сообщает Европейская правда.

Об этом Стефанишина заявила в пятницу в эфире телемарафона.

Вице-премьер прокомментировала публикацию Bloomberg о том, что Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС, сказав, что "немножко скептически" относится к таким утверждениям.

"Сегодня есть политический консенсус относительно того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", – сказала она.

Член правительства объяснила, что речь идет не только о выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, но и об обсуждении с каждым государством-членом ЕС того, что нужно, чтобы "был засчитан голос каждого государства для решения об открытии переговоров уже в декабре".

"Это огромная работа. Заявления, основанные на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет – однозначно", – подытожила Стефанишина.

Она также напомнила, что парламент и правительство на этой неделе приняли решения, которые "практически закрывают выполнение семи рекомендаций" Еврокомиссии.

"Но есть много вопросов, которые выходят за пределы украинских реформ. В частности это то, что страны Западных Балкан, Молдова и Грузия так же пытаются успевать за Украиной и также адвокатируют о политических решениях. Мы свою часть сделали, дальше выходим на общеевропейский уровень и начнем договариваться с отдельными государствами", – сказала она.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.