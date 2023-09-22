Генштаб: Оккупанты пытались атаковать на четырех направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, враг пытался атаковать на четырех направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 сентября.

Силы обороны Украины успешно отразили российские атаки на Бахмутском направлении в районах Миньковки, Орехово-Василовки, Андреевки и Григорьевки; на Авдеевском направлении в районе Северного; на Марьинском направлении в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области и в Запорожском направлении в районе Роботиного.

Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

"Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.