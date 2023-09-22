В СМИ появилось фото ракеты, летящей в штаб Черноморского флота в Севастополе

СМИ публикуют фото, где видна ракета, которая летит в штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Крым.Реалии, Радио Свобода.

В распоряжении журналистов появилось фото момента удара ракет по штабу российского Черноморского флота в Севастополе.

На нем видно, что после того, как из здания уже шел дым, туда летела еще одна ракета.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что им удалось сбить средствами противовоздушной обороны все пять ракет.

Также в телеграмм-каналах распространяют видео с моментом ракетного удара по штабу Черноморского флота в Крыму.

В 21.25 так называемый губернатор Севастополя Михаил Розвожаев сообщил, что пожарные локализовали пожар в штабе. Но продолжаются спасательные работы и разбор поврежденных конструкций.

Что предшествовало: